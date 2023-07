Sem sinal! Falha na operadora suspende atendimento telefônico do Detran

Todas as agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estão sem atendimento telefônico nesta terça-feira (11), informou a autarquia estadual em nota enviada à imprensa.

De acordo com a Diretoria de Tecnologia da Informação, o problema está relacionado à operadora Oi, que já foi notificada. Diante do problema, todos os ramais estão indisponíveis e o departamento aguarda a normalização.

Vale ressaltar que todos os serviços digitais continuam disponíveis. Condutores podem emitir guias, realizar pagamentos, consultar infrações e acessar outras abas na palma da mão em smartphones.

Vale ressaltar que julho é o mês de vencimento do licenciamento dos veículos registrados em Mato Grosso do Sul com placas final 6. Até o final do mês, os proprietários dos veículos com essas placas devem quitar o licenciamento, que pode ser pago pelo aplicativo oficial ou em qualquer agência do Detran.

