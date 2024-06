Sem titubear! Jovem recebe R$ 100 mil em Pix por engano e devolve valor

Na tarde da última quarta-feira (26), o estudante Genésio Alves de Araújo Júnior, de 25 anos, recebeu uma notificação surpreendente em sua conta bancária. Um desconhecido havia feito um Pix por engano para ele e depositado R$ 100 mil ao universitário.

O jovem decidiu devolver o valor, mas o caso acabou se tornando uma saga mais longa que o imaginado.

Em um depoimento na rede social Reddit, o estudante de engenharia elétrica da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) contou que não conseguiu devolver o valor imediatamente pois sua conta bancária foi imediatamente bloqueada pelo banco por uma suspeita de fraude. “Não sei o que fazer, não quero ser preso”, desabafou Genésio.

Um homem entrou em contato com o jovem na manhã do dia seguinte (27), dizendo em áudios ter sido responsável pela transferência equivocada e pedindo o retorno do valor. Embora o número de telefone fosse brasileiro, o homem falava com sotaque chinês e tinha um nome estrangeiro.

Na mesma tarde, o jovem foi ao banco presencialmente e conseguiu desbloquear sua conta. “Quero fazer a escolha certa, eu não quero ser preso”, afirmou. Depois de pensar e de ouvir a gerente do banco, ele decidiu estornar o Pix.

No final das contas, o universitário saiu no prejuízo porque gastou tempo e dinheiro para ir até o banco. Embora tivesse feito um acordo com o responsável pelo Pix errado, o homem não entrou mais em contato para pagar a corrida de carro de aplicativo do jovem até o banco.

Em entrevista ao g1, Genésio afirmou que registrou um boletim de ocorrência por segurança.

JD1 Notícias

