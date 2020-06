Semagro entregará mil cestas básicas para catadores em MS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) entregou mil cestas básicas doadas pelo Grupo Recicla BR que tem instalada em Mato Grosso do Sul a empresa Latasa Reciclagem, no município de Paranaíba, nessa segunda-feira (29).

O Secretário Jaime Verruck, titular da Semagro, explica que a parceria com a direção do Grupo Recicla BR e que garantiu a doação das cestas, para serem entregues para trabalhadores catadores do Estado se deu através do Comitê formado na Secretaria, que ao mesmo tempo em que trabalha no combate a proliferação do coronavírus promove a interação solidária entre instituições públicas e privadas

A iniciativa também conta com o Ministério Público Estadual (MPE), que através do Promotor Luciano Loubet, irá colaborar com a logística de entrega a ser realizada para 497 famílias de catadores cadastradas pelo MPE em 28 municípios do Estado.

Na oportunidade da entrega, realizada no Centro de Triagem da empresa, em Campo Grande, o Secretário Jaime Verruck, o Promotor Luciano Loubet e o Supervisor da Latasa, Marco André Salim Vieira conversaram por vídeo com o CEO da empresa, Mario Fernandez, que destacou a importância da atuação da Semagro para unir as instituições e garantir o atendimento de tantas famílias.

Mario falou sobre o trabalho realizado pelo secretário classificando como fundamental para que a empresa se instalasse no Estado, fizesse planos de ampliação e participasse dessa ação. “É uma parceria onde o Governo se coloca como um aliado de quem quer produzir e gerar emprego e esse é o nosso papel”.

O Promotor agradeceu a parceria da Semagro e comentou que o levantamento que o MPE realizou para essa ação, colhendo dados das famílias que trabalham com reciclagem no Estado e que são cadastradas em alguma associação ou cooperativa servirá de base para outras ações que estão sendo planejadas não só para auxílio das famílias durante a pandemia, mas principalmente depois dela.

O trabalho de entrega será monitorado pelo Assessor de Logística d Semagro, Lucio Lagemann que também esteve no Centro de Triagem acompanhando o recebimento das cestas.

Seguem os municípios que serão beneficiados, divididos por regiões, conforme levantamento do MPE:

REGIÃO NORTE São Gabriel do Oeste – 25 Cooperados (50 UN) Rio Verde De Mato Grosso – 11 Cooperados (22 UN) Coxim – 14 Cooperados (28 UN) Alcinópolis – 11 Cooperados (22 UN) Costa Rica – 29 Cooperados (58 UN) Chapadão do Sul – 5 Cooperados (10 UN) TOTAL: 190 UNIDADES REGIÃO LESTE Três Lagoas – 23 Cooperados (46 UN) Paranaíba – 6 Cooperados (12 UN) Nova Andradina – 9 Cooperados (18 UN) TOTAL: 76 UNIDADES REGIÃO SUL NOVA ALVORADA DO SUL – 18 Cooperados (36 UN) RIO BRILHANTE – 13 Cooperados (26 UN) DOURADOS – 12 Cooperados (24 UN) NAVIRAÍ – 26 Cooperados (52 UN) CAARAPÓ – 24 Cooperados (48 UN) ELDORADO – 10 Cooperados (20 UN) IGUATEMI – 13 Cooperados (26 UN) MUNDO NOVO – 15 Cooperados (30 UN) TOTAL: 262 UNIDADES REGIÃO SUDOESTE 1 TERENOS – 22 Cooperados (44 UN) DOIS IRMÃOS DO BURITI – 8 Cooperados (16 UN) JARDIM – 9 Cooperados (18 UN) GUIA LOPES DA LAGUNA – 3 Cooperados (6 UN) BONITO – 7 Cooperados (14 UN) MIRANDA – 30 Cooperados (60 UN) BELA VISTA – 7 Cooperados (14 UN) TOTAL: 172 UNIDADES REGIÃO SUDOESTE 2 MARACAJU – 27 Cooperados (54 UN) PONTA PORÃ -38 Cooperados (76 UN) TOTAL: 130 UNIDADES REGIÃO OESTE CORUMBÁ – 82 COOPERADOS (164 UN) TOTAL: 164 UNIDADES

