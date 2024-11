Semana curta: Atendimento no Detran-MS acontece até amanhã

Nesta semana o expediente nas agências do Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em todo Estado será até a quarta-feira (13).

O motivo é o ponto facultativo do dia do Servidor Público, que com o Decreto “E” nº 74, foi do dia 28 de outubro para 14 de novembro, próxima quinta-feira, e o feriado nacional da Proclamação da República, na sexta-feira 15.

O Detran-MS reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis nos meios digitais. Na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran MS disponível para Android e IOS.

Entre os serviços que ainda requerem atendimento presencial, estão: transferência de veículos, emissão de CRV, transferência de CNH de Unidade Federativa, captura de imagem, e exames práticos.

O usuário que necessitar de atendimento presencial pode agendar ou procurar uma agência até quarta-feira (13). Na segunda-feira (18) o atendimento volta ao normal em todas as agências do Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também