"Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência" começa nesta sexta-feira

O dia 1º de fevereiro marca o início da "Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência". Em análise com o restante do mundo, a América Latina ocupa o segundo lugar com o maior índice de meninas grávidas entre os 15 e 19 anos de idade.

Com o objetivo de prevenir e alertar toda a população jovem dos cuidados que devem ser tomados, a Unimed Campo Grande convidou a ginecologista e obstetra, Rubia Loureiro, para explicar sobre o assunto. Ela comenta que quando a menina se torna mãe com tão pouca idade, o que mais preocupa é como será a vida, já que perdendo grande parte de sua juventude, normalmente, essas adolescentes abandonam a escola ou acabam em relacionamentos conjugais forçados que não oferecem uma boa base e nem estabilidade.

“Elas pulam uma etapa importante da vida. São obrigadas a agirem como adultas de uma hora para outra. Por isso, necessitam de muito suporte para passar por todas essas mudanças e não saírem prejudicadas na vida” esclarece Rubia.

Além de apresentar os riscos comuns de uma gravidez, uma jovem ainda em desenvolvimento emocional e físico pode apresentar elevação da pressão arterial, crises convulsivas e também depressão pós-parto caso não tenha o acompanhamento profissional durante o período gestacional.

“Os riscos para o bebê estão associados aos cuidados ineficientes pela imaturidade materna e falta de estímulos na primeira idade. Comprometendo a saúde física e mental do binômio materno-fetal”, explica a obstetra.

O aumento da vulnerabilidade social de uma mãe precoce é causado, principalmente, pelos fatores como, pobreza, desligamento das atividades do cotidiano e a falta de acesso à informação e a métodos contraceptivos.

A Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência foi criada justamente para informar e conscientizar o máximo de jovens, para que consigam diminuir estes altos índices e também oferecer às mães uma oportunidade de ressocialização, sem preconceitos.

