Semana S reuniu 2,5 mil em evento com troca de experiências na Capital

A Semana S, promovida pelo Sistema Comércio MS, sindicatos empresariais, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) reuniu 2,5 mil pessoas em Campo Grande com atividades voltadas à qualificação profissional, cultura, lazer e debates sobre o futuro do trabalho e dos negócios.



Foram mais de 60 oficinas, palestras e atrações artísticas. O evento foi realizado no Senac Hub Academy, no Sesc Teatro Prosa e em toda a rua Francisco Cândido Xavier, com a participação de caravanas de 14 cidades do interior do Estado, conectando pessoas de diferentes perfis – empresários, trabalhadores, estudantes, famílias e profissionais em busca de atualização ou requalificação – em um ambiente de troca, inspiração e aprendizado.



Na programação, grandes nomes compartilharam conhecimento com o público: o economista Samy Dana, o especialista em inovação Juan Pablo Boeira, o comunicador Rafael Cortez e o especialista em tecnologia Tony Ventura.



Para o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, a Semana S superou todas as expectativas. “Esse evento veio para mostrar, por meio de cursos, treinamentos, palestras, oficinas, lazer e também cultura, o que a Federação do Comércio, o Sesc , o Senac e o Instituto de Pesquisas fazem, para que as pessoas possam entender o nosso negócio. Então, ficamos muito gratos, porque nós esperávamos um público de, no máximo, 2 mil pessoas durante os dois dias de evento, e nós ultrapassamos esse número. Sentimo-nos muito orgulhosos e premiados pelo volume de pessoas que aderiram ao nosso projeto”, diz.



Presente no evento, o governador do Estado, Eduardo Riedel, destacou a importância da parceria com o Sistema S, por meio de várias ações em conjunto que estão sendo desenvolvidas. “Essas parcerias são fundamentais para aplacar essa demanda do empresariado, para gerar oportunidades para nossa população, e o que está sendo desenvolvido aqui na Semana S é um exemplo disso”, elogiou.



A Semana S celebrou o empreendedorismo e a atuação sindical voltada à sociedade, oferecendo atividades para toda a família e promovendo reflexões sobre inovação, sustentabilidade e os caminhos da transformação digital.

