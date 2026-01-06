Semed abre matrículas para novos alunos da Reme nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande abre nesta quinta-feira (8) o período de solicitações de matrícula para novos alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino (Reme) para o ano letivo de 2026. O cadastro é realizado exclusivamente pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br.

A etapa é destinada a estudantes que ingressarão na rede municipal e também àqueles que perderam o prazo de rematrícula. Durante o preenchimento do formulário, pais e responsáveis devem informar corretamente os dados e cadastrar um e-mail válido, que será utilizado para o envio de protocolos e comunicados sobre a designação da vaga.

A matrícula só será considerada efetivada após a confirmação presencial na unidade escolar indicada. Para isso, é necessário apresentar documentos pessoais do aluno e do responsável, comprovante de residência e, para estudantes a partir do 1º ano, comprovante de escolaridade anterior. O atendimento nas secretarias escolares ocorre até as 13h.

A Semed alerta para tentativas de golpe e reforça que as comunicações oficiais ocorrem apenas por e-mail e pelo portal da matrícula. Todo o processo é gratuito. Em caso de dúvidas ou dificuldades de acesso, o atendimento é feito pela Central Municipal de Matrículas, pelo telefone 0800 615 1515, ou presencialmente na sede da secretaria.

Vagas nas EMEIs

As Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), destinadas a crianças de até cinco anos, contam com mais de 5.700 vagas, mas seguem um processo diferenciado. A inscrição online é apenas a primeira etapa e não garante automaticamente o ingresso na rede.

Após a publicação da segunda lista de designação, prevista para 21 de janeiro, os responsáveis deverão comparecer à unidade escolar entre 21 e 30 de janeiro de 2026 para efetivar a matrícula. Quem não cumprir o prazo perderá a vaga, que será destinada aos candidatos da lista de espera.

