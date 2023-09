Seminário discute saúde mental da segurança pública em MS nesta segunda

A ASPRA-MS (Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) realiza no início da noite desta segunda-feira (4), o seminário de Saúde Mental e Qualidade de Vida na Segurança Pública.

O professor doutor José Carlos Rosa Pires de Souza é quem irá ministrar a primeira palestra, com o tema Transtornos Mentais e de comportamento na Segurança Pública. Ele é psiquiatra, especialista em medicina do sono, professor do curso de medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e PhD em saúde mental. Ele também é coautor do livro Qualidade de Vida e Saúde Geral dos Servidores Penitenciários de MS.

A segunda palestra será ministrada pela tenente-coronel PM Kátia Souza Santos Ramiro, com o tema Ergonomia da Atividade Policial e Atividades Correlatas. Ela é graduada em psicologia pela UFMS; mestre em Psicologia e Processos Psicossociais; Especialista em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico, prevenção ao suicídio e Neuropsicologia. Além disso Kátia é autora dos livros: Mediadores Psicossociais da violência e Saúde Mental do Policial Militar: Superando paradigmas da caserna.

O evento conta ainda com a participação da psicanalista Karô Castanha. Ela é consultora da Cassems, cantora, mestra em psicologia e membro do instituto Nós Terapia e ministra o tema: Rede de apoio e combate aos fatores de Risco.

Serviço

Seminário 'Saúde Mental e Qualidade de Vida na Segurança Pública';

04 de setembro;

A partir das 18h30;

Auditório do SEBRAE, localizado na Avenida Mato Grosso, 1661.

Evento é gratuito!

