Senac oferece cursos gratuitos na área da gastronomia na Capital

Por meio do projeto Emprega Campo Grande, o Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, oferece 55 vagas em dois cursos gratuitos que serão realizados no mês de fevereiro, na área da gastronomia.

As vagas são para os cursos de Bases da Cozinha, com duas turmas e 20 vagas em cada, e Atendimento e Encantamento para Garçom, com 15 vagas.



Os cursos têm início entre os dias 1º e 27 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas no Centro de Educação Profissional Senac Turismo e Gastronomia, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3368 – Jardim dos Estados, mesmo local onde serão realizadas as aulas.



Para se inscrever o interessado precisa ter idade mínima entre 16 e 18 anos (dependendo do curso) e ensino médio completo. É obrigatória também a apresentação da carteira sanitária que poderá ser emitida por meio da Sisai ou no serviço público de saúde, em até 30 dias após o início do curso.

Clique no link para mais informações.

Deixe seu Comentário

Leia Também