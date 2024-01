Senador Nelsinho Trad destinou R$125 milhões em 2023 para MS

Em 2023, 58 municípios de Mato Grosso do Sul receberam R$ 125 milhões em investimentos provenientes de pedidos do senador Nelsinho Trad. “Mais um ano, superamos a casa dos R$ 100 milhões para o desenvolvimento do nosso Estado”, destacou o senador.

Repetindo o feito do ano anterior, Nelsinho garantiu valores expressivos para as prefeituras e hospitais em atendimentos à saúde da população. Ao todo, R$ 30 milhões de recursos federais pagos pelo Ministério da Saúde, foram destinados para o Hospital do Câncer, à Maternidade Cândido Mariano, ao Hospital São Julião e à instituição Sirpha.

Mais de R$ 36 milhões para obras de infraestrutura com recursos liberados pela Sudeco, Ministério das Cidades e da Defesa, R$ 16,1 milhões vieram do Ministério da Agricultura. “São recursos destinados para ações da Agricultura Familiar”, explicou.

Na lista dos 58 municípios beneficiados estão: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Juti, Ladário, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Selvíria, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Confira tabela de valores para cada setor:

Recursos Federais Valor Agricultura 16.114.213,02 Cidades 1.361.718,35 Defesa 500.000,00 MDS-Desenvolvimento Social 7.230.750,00 Fazenda/Economia 30.925.000,00 MEC/FNDE 3.051.572,00 MIDR 1.819.200,00 Saúde 30.018.437,12 SUDECO 33.464.937,96 Turismo 627.638,96

