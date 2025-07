Senai abre vagas para cursos técnicos a estudantes do ensino médio em MS

Para preencher as turmas dos cursos técnicos para o segundo semestre de 2025, o Senai abre inscrições para 1.450 vagas através do site https://sistemafiems.ms.senai.br/matriculas .

São mais de 15 cursos e mais de 50 turmas oferecidas, nas modalidades presenciais e semipresenciais, para atender a demanda por mão de obra da indústria. As mensalidades variam R$ 99,90 e R$ 274,90, mas a primeira parcela está no valor de R$ 79,90 para todos os cursos. As aulas estão previstas para iniciar em agosto.

Para o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a oferta de cursos em 10 municípios garante formação e empregabilidade sem grandes deslocamentos. “Muitas indústrias estão se estruturando no interior do Estado, o que proporciona trabalho mais acessível. A última pesquisa de acompanhamento de egressos do Senai aponta que 95,6% dos ex-alunos dos cursos técnicos oferecidos em Mato Grosso do Sul estão empregados”.

A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino.

Os documentos necessários na hora da matrícula são: carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.

O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado no setor financeiro das unidades operacionais do Senai por meio de pix, cartão de crédito ou débito ou em instituição bancária por meio de boleto bancário.

Confira os cursos oferecidos:

MUNICÍPIO CURSO Aparecida do Taboado Técnico em Eletrotécnica Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Química Campo Grande Técnico em Administração Técnico em Automação Industrial Técnico em Eletrotécnica Técnico em Manutenção Automotiva Técnico em Mecânica Técnico em Refrigeração e Climatização Corumbá Técnico em Eletromecânica Técnico em Administração Técnico em Eletrotécnica Técnico em Manutenção Automotiva Técnico em Mecânica Técnico em Segurança do Trabalho Dourados Técnico em Biocombustíveis Técnico em Eletrotécnica Técnico em Eletromecânica Técnico em Mecânica Técnico em Refrigeração e Climatização Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Segurança do Trabalho (Caarapó) Faculdade Senai da Construção Campo Grande Técnico em Edificações Técnico em Modelagem Digital de Construção Civil Técnico em Segurança do Trabalho Maracaju Técnico em Eletromecânica Técnico em Química Naviraí Técnico em Eletrotécnica Técnico em Eletrotécnica (Nova Andradina) Técnico em Automação Industrial Técnico em Segurança do Trabalho Rio Verde Técnico em Segurança do Trabalho (São Gabriel) Técnico em Eletromecânica (Coxim) Tecnico em Manuteção Automotiva Técnico em Segurança do Trabalho (Costa Rica) Técnico em Segurança do Trabalho (Coxim) Sidrolândia Técnico em Administração Técnico em Eletromecânica Sonora Técnico em Automação Industrial Técnico em Mecânica Técnico em Segurança do Trabalho (Bandeirantes) Três Lagoas Técnico em Logística Técnico em Mecânica Técnico em Química Técnico em Celulose e Papel Técnico em Eletrotécnica Técnico em Automação Industrial Técnico em Segurança no Trabalho

