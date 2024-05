Energisa abre turmas exclusiva para mulheres em curso de eletricista

Serão abertas cinco turmas com 100 vagas para os cursos de eletricista de rede de distribuição em Mato Grosso do Sul através de uma parceria entre o Senai e a Energisa, também haverá uma turma exclusiva para o público feminino.

Serão duas turmas para Campo Grande, sendo uma delas exclusiva para o público feminino, duas turmas em Dourados e duas em Rio Verde de Mato Grosso. cada turma terá 20 vagas. A carga horária do curso é de 350 horas, além disso, os alunos terão 88 horas adicionais com a capacitação das NRs (normas regulamentadoras).

Para participar, os candidatos devem ser maiores de 18 anos, ter ensino médico completo e CNH categoria B. As inscrições podem ser feitas pelo link https://sistemafiems.ms.senai.br/eletricista-de-redes-energisa .

Os profissionais formados na área estarão habilitados a executar serviços técnicos comerciais e processos de construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica seguindo legislação, procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também