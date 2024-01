Senai oferta 1.675 vagas para cursos técnicos em MS

Sarah Chaves, com informações do Senai

Para continuar preenchendo vagas na indústria, umdos setores que mais contratam em Mato Grosso do Sul, o Senai vai oferecer 1.650 vagas em dez municípios em 2024. A oferta de cursos atende diversos perfis de alunos e estão disponíveis em diferentes modalidades dando oportunidade também àqueles que já estão no mercado.

De acordo com o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a ascensão profissional pode consolidar-se no ritmo do crescimento da indústria do Estado. “Os salários para quem tem formação técnica variam de R$ 4,3 mil e podem chegar a R$ 12,7 mil. São, portanto, remunerações acima da média de mercado, demonstrando o reconhecimento desses trabalhos e sua importância para o fortalecimento da indústria”.

As matrículas podem ser feitas pelo meu meufuturoagora.com.br ou nas secretarias das unidades operacionais do Senai até março. A taxa de matrícula é de R$ 79,90 e os cursos podem ser parcelados em até 23 vezes.

A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino.

Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3x4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado. Mais informações pelo WhatsApp (67) 9263-9000

Confira os cursos com matrículas abertas: Matrículas Cursos Técnicos – 1º Semestre de 2024 Unidade Curso Data de Início SIDROLÂNDIA TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 26/02/2024 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 11/04/2024 SONORA TÉCNICO EM AÇUCAR E ÁLCOOL 19/02/2024 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 22/02/2024 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 20/02/2024 NAVIRAÍ TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 19/02/2024 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 24/02/2024 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 24/02/2024 RIO VERDE TÉCNICO EM ALIMENTOS 24/02/2024 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 24/02/2024 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 24/02/2024 APARECIDA DO TABOADO TÉCNICO EM ALIMENTOS 09/03/2024 TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 11/03/2024 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 09/03/2024 TÉCNICO EM SERVIÇOS JURÍDICOS 11/03/2024 MARACAJU TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 26/02/2024 TÉCNICO EM QUÍMICA 26/02/2024 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 26/02/2024 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 26/02/2024 DOURADOS TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 19/02/2024 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 19/02/2024 TÉCNICO EM LOGÍSTICA 19/02/2024 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 26/02/2024 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 26/02/2024 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 24/02/2024 TÉCNICO EM MECÂNICA 24/02/2024 TÉCNICO EM QUÍMICA 19/02/2024 TRÊS LAGOAS TÉCNICO EM MECÂNICA 06/02/2024 TÉCNICO EM CELULOSE E PAPEL 20/02/2024 TÉCNICO EM QUÍMICA 22/02/2024 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 15/02/2024 TÉCNICO EM LOGÍSTICA 05/03/2024 TÉCNICO EM FLORESTAS 13/03/2024 TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 14/03/2024 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 05/02/2024 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 07/02/2024 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 05/02/2024 TÉCNICO EM CELULOSE E PAPEL 08/02/2024 TÉCNICO EM QUÍMICA 05/02/2024 FACULDADE SENAI CAMPO GRANDE TÉCNIC ELETROTÉCNICA 04/03/2024 TECNICO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA 04/03/2024 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 04/03/2024 TÉCNICO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 04/03/2024 TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO 09/03/2024 TÉCNICO ELETROTÉCNICA 09/03/2024 TÉCNICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 09/03/2024 TÉCNICO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA 09/03/2024 TÉCNICO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 09/03/2024 CORUMBÁ TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 26/02/2024 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 27/02/2024 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 28/02/2024 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 29/02/2024 TÉCNICO EM MECÂNICA 01/03/2024 TÉCNICO EM MINERAÇÃO 02/03/2024 TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 03/03/2024 FACULDADE SENAI DA CONSTRUÇÃO – CAMPO GRANDE TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 11/03/2024 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 16/03/2024 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 16/03/2024

