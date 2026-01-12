Senar/MS abre inscrições para programa de formação voltado a universitários

O Senar Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para a Academia de Talentos, programa voltado a universitários que desejam se preparar para atuar como técnicos e instrutores da instituição, com foco no atendimento direto ao produtor rural. A iniciativa busca formar profissionais prontos para o mercado de trabalho, alinhados às demandas reais do setor agropecuário.

Com 162 horas de carga horária e duração de seis meses, a Academia de Talentos é destinada a estudantes que estejam cursando o penúltimo ou o último semestre da graduação. Os encontros acontecem semanalmente aos sábados, no período da manhã, permitindo que o universitário concilie a graduação com uma formação voltada à prática profissional.

Durante o programa, os participantes têm contato com temas estratégicos do agro, como Planejamento Agrícola, Mercado de Commodities, ATeG Corte, ATeG Leite, Granja Plus, além dos conteúdos aplicados nos programas do Senar/MS. O aprendizado é baseado em metodologias ativas e estudos de caso, que aproximam o estudante da realidade do campo e do dia a dia do produtor rural.

Ao final da formação, os participantes estarão aptos a atuar nos programas do Senar/MS e na ATeG. Os concluintes também passam a ter prioridade nos processos seletivos da instituição, restando apenas o credenciamento conforme as normas vigentes, o que amplia as chances de inserção profissional no setor rural.

