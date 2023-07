"Sentimento de Justiça", desabafa pai de Matheus após sentença de Name

Após sentença que condenou os assassinos do filho a mais de 20 anos de prisão, o ex-policial militar Paulo Xavier, conta que agora tem mais tranquilidade depois de quatro anos aguardando. Matheus Xavier foi morto a tiros em 2019 e os envolvidos, Jamil Name, Marcelo Rios e Vladenilson Olmedo foram condenados na noite de ontem (20), com decisão do Júri.

"Não vai trazer meu filho de volta, mas é um passo dado, após 4 anos aguardando. É uma vitória do estado de Mato Grosso do Sul, essa milícia, há 40 anos retirava o poder de decisão da sociedade e fazia o que queria, a partir desse momento o nosso estado vai se desenvolver mais com tranquilidade maior para as famílias", falou.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, responsável pela ação comentou que se sente orgulhoso por fazer parte do que é considerado o maio júri do estado, devido a participação do público e dias transcorridos de julgamento.

"Me sinto orgulhoso de poder representar o poder da sociedade dentro do Júri no Poder Judiciário, quando a gente vê que a sociedade dá a resosta conforme o caso em concreto, percebemos que valeu o trabalho", falou o juiz para a imprensa.

Sentença

Com relação ao homicídio qualificado, a pena de Jamil foi fixada em 20 anos de reclusão, já por porte ilegal de arma de fogo foi fixada mais uma pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão (somando 23 anos e 6 meses) e 60 dias-multa a razão de 1/15 avos do salário mínimo vigente na época dos fatos. O que cálculos iniciais indicam um valor de R$ 7.984, sem correções e juros.

Vladenilson teve pena-base estipulada em 18 anos por homicídio e mais 3 anos e 6 meses por posse ou porte ilegal de arma de fogo (somando 21 anos e 6 meses) mais 60 dias-multa, resultando em R$ 3.992.

Marcelo Rios cumprirá 18 anos por homicídio, mais 1 ano e 6 meses por receptação e 3 anos e 6 meses por posse ou porte ilegal de arma de fogo (somando 23 anos) mais 60 dias multa, o que resulta uma multa de R$ 15.968, excluindo juros e correções.

Os advogados das partes irão entrar com recurso para recorrer as penalidades impostas aos réus.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também