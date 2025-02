Será que a sorte está grande? Mega-Sena sorteia R$ 105 milhões nesta quinta

O concurso 2.831 da Mega-Sena pode pagar o prêmio de R$ 105 milhões nesta quinta-feira (20). O sorteio será realizado às 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) de hoje, em qualquer lotérica do país credenciada pela Caixa, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

