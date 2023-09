Será que é verdade? Campeonato vai pagar R$ 3 mil 'para quem aguentar mais rola' em MS

Eita que o trem tá bom para as ‘raparigas’ da cidade de Bela Vista, município localizado 324 km de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

A cidade poderá ser palco do 1° Campeonato de Rapariga, onde o prêmio ‘para quem aguentar mais rola’ é de R$ 3 mil, sendo o cartaz de divulgação da competição. O local do evento seria o antigo cabaré da Tia Tereza.

Na divulgação, consta ainda que esse seria ‘melhor que o Campeonato Brasileiro’ (se referindo a competição de futebol). Tendo open bar de camisinha, tendo ainda prêmio para o segundo e o terceiro lugar.

Para participar, os homens precisarão pagar R$ 300 pela inscrição. O cartaz traz ainda os dizeres ‘coma a vontade’, depois do valor mencionado. O evento está previsto para acontecer no sábado, dia 30 de setembro, ou seja, amanhã a partir da meia noite.

Se é verdade ou não, a imagem tem tirado risadas dos sul-mato-grossenses na internet – onde a divulgação está sendo feita. “Com um prêmio desses dá até vontade de virar rapariga”, disse uma internauta.

“Por R$ 300 um self-service desse, dispenso até prato feito”, comentou outro.

A reportagem do JD1 Notícias tentou entrar em contato com o número existente no cartaz, para saber da real existência do campeonato. Porém, até a publicação desta notícia não teve resposta. O espaço segue aberto.

