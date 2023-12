Serasa aponta que o Brasil tem uma tentativa de fraude a cada 3,2 segundos

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Serasa Experian, o Brasil registrou um total de 837.419 tentativas de fraude contra consumidores e empresas durante o mês de outubro, número que equivale a uma tentativa a cada 3,2 segundos.

Em relação ao registrado em setembro, houve um crescimento de 2,3% no número de ocorrências. A pesquisa apontou que o setor que mais concentrou ocorrência foi o de “bancos e cartões”, com 50,2% das notificações, seguido do setor de “serviços”, com 28,2%.

Segundo o diretor de Produtos de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, com o fim de ano chegando, o número de tentativas de fraude tende a aumentar. “O crescimento nas tentativas de fraude nos meses finais do ano é marcado pelo aumento das compras e do uso de crédito”, explicou.

As fraudes identificadas foram de identidade, praticadas por meio online ou presencial, que são as que ocorrem quando os criminosos utilizam os documentos de uma pessoa para tentarem abrir contas e conseguir crédito no nome das vítimas.

O levantamento apontou que os alvos preferidos dos criminosos foram os consumidores com idades entre 36 e 50 anos. Pessoas de até 25 anos foram as que menos tiveram incidência de golpes.

