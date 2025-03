SÃ©rgio de Paula assume como Assessor de PresidÃªncia da Sanesul

Sérgio de Paula, o ex-chefe da Casa Civil do Governo de Reinaldo Azambuja, foi nomeado como Assessor de Presidência da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), assumindo o cargo nesta quarta-feira (5).

A nomeação para o cargo acontece em meio conversas sobre uma possível indicação política para o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), devendo ocupar a vaga do conselheiro Jerson Domingos, que se aposenta compulsoriamente em novembro deste ano.

Segundo a Sanesul, a nomeação de Sérgio de Paulo ocorreu no dia 28 de fevereiro, e começa a ter efeito nesta quarta-feira.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também