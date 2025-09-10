Menu
Geral

Sérgio Longen destaca soluções da indústria para o setor supermercadista na SuperAMAS'25

O evento evidenciou a participação da movimentação de mercados e supermecados no PIB nacional

10 setembro 2025 - 10h35Sarah Chaves
O evento também contou com a participação do governador Eduardo Riedel, do empresário Beto Pereira e do presidente da ABRAS, João Galassi   (Divulgação)

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, participou na terça-feira (9) da abertura oficial da SuperAMAS’25, a maior feira do setor supermercadista de Mato Grosso do Sul. O evento, promovido pela Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), reúne 48 expositores e conta com um congresso repleto de palestras e painéis durante três dias no Bosque Expo, em Campo Grande.

Durante a cerimônia de abertura, Longen destacou o compromisso do Sistema Indústria em apoiar o desenvolvimento do setor supermercadista com soluções práticas e inovadoras. “Os supermercados têm um papel fundamental no crescimento do estado e dos municípios. O Sistema Indústria, por meio do Senai, Sesi e outros braços, está presente com ações concretas em qualificação profissional, consultorias e serviços tecnológicos que ajudam as empresas a evoluírem e se tornarem mais competitivas”, afirmou.

Na SuperAMAS’25, a Fiems apresenta uma série de soluções que visam melhorar a competitividade e eficiência das empresas do setor:

- Programa Em Conta (Fiems): permite a redução de até 20% no consumo de energia, contribuindo para a sustentabilidade e economia dos supermercados.

- Capital Humano (Sesi): ferramenta estratégica para análise de desempenho das equipes, ajudando as empresas a identificar oportunidades de melhoria e potencializar resultados por meio de uma gestão mais eficaz.

- Instituto Senai de Alimentos, Bebidas e Sementes: oferece desde análises laboratoriais de alimentos até consultorias especializadas em processos produtivos, inovação, eficiência energética, logística, design de produtos e cursos de qualificação profissional sob demanda.

Segundo Longen, essas são ferramentas valiosas que podem ser adaptadas às necessidades específicas de cada empresa. “O objetivo é aproximar cada vez mais o Sistema Indústria das demandas do varejo alimentar, promovendo soluções que impulsionem produtividade, inovação e sustentabilidade”, completou.

Além de apresentar seus serviços, o Sistema Fiems é também um dos patrocinadores da edição 2025 da feira.

O presidente da AMAS, Denyson Prado, reforçou a importância dessa colaboração ao mencionar os números expressivos do setor: 9,1% do PIB nacional, mais de 490 mil lojas e geração massiva de empregos. A SuperAMAS deve movimentar cerca de R$ 70 milhões em negócios e receber mais de 7 mil visitantes.

O evento também contou com a participação do governador Eduardo Riedel, do empresário Beto Pereira e do presidente da ABRAS, João Galassi.

