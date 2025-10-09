Menu
Sérgio Longen recebe Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de MS

O presidente da Fiems foi homenageado por suas contribuições ao desenvolvimento socioeconômico e à integração cultural

09 outubro 2025 - 12h25Sarah Chaves, com informações da assessoria
O líder empresarial foi representado pela diretora de indústria Adriana Sato O líder empresarial foi representado pela diretora de indústria Adriana Sato   (Divulgação)

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, foi homenageado nesta quarta-feira (8) com a Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul, em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa. Representado pela diretora de Indústria, Adriana Sato, o líder empresarial foi reconhecido pelo seu impacto positivo na comunidade e no desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Adriana Sato expressou seu orgulho em fazer parte desse momento de celebração da diversidade cultural: “Eu mesma, sendo metade japonesa, metade italiana e cidadã paraguaia, simbolizo essa rica mistura que forma a base do povo brasileiro. Que Mato Grosso do Sul continue sendo exemplo de convivência harmônica entre culturas, fortalecendo os valores de respeito, diversidade e amizade.”

A comenda é concedida a indivíduos indicados por associações ou entidades ligadas às Nações Amigas do Estado, que incluem comunidades japonesa, libanesa, portuguesa, boliviana, paraguaia, italiana e espanhola.

Em setembro deste ano, Longen foi nomeado cônsul honorário do Japão, em reconhecimento à sua trajetória empresarial e ao fortalecimento das relações entre Mato Grosso do Sul e o Japão. A nomeação, a primeira concedida a um sul-mato-grossense, é também a terceira no Brasil.

Roberto Hashioka, autor do projeto que criou a comenda, destacou a importância do reconhecimento: “É uma grande alegria homenagear os representantes das comunidades que ajudaram a construir a história e o desenvolvimento do nosso Estado. Mais do que celebrar origens, estamos promovendo a integração, o respeito e a união entre os povos.”

Currículo de Sérgio Longen

Sérgio Marcolino Longen começou sua carreira empresarial em Roraima, onde fundou uma loja de produtos agropecuários e expandiu seus negócios com postos de combustíveis e uma transportadora. Em 1991, retornou a Mato Grosso do Sul, onde fundou a Semalo Indústria e Comércio de Alimentos, com unidades em Campo Grande, João Pessoa (PB) e um centro de distribuição no Paraguai.

Desde 2007, Longen é presidente da Fiems e ocupa o cargo de vice-presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), é presidente dos Conselhos Regionais do Sesi/MS e Senai/MS, e, recentemente, foi nomeado cônsul honorário do Japão

