Sérgio Longen vai ao Senado para derrubar decreto que eleva alíquota do IOF

Sarah Chaves, com Fiems

Crítico da medida que aumentou a alíquota do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre operações de câmbio destinadas ao exterior, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, esteve reunido com o senador Vanderlan Cardosoem busca de alternativas para barrar os efeitos do Decreto nº 12.467/2025.

Para Longen a medida inviabiliza investimentos e penaliza ainda mais o setor produtivo brasileiro. “Esse é mais um tributo que vai onerar as empresas e os cidadãos brasileiros, especialmente aqueles que buscam crédito internacional a juros mais baixos para viabilizar investimentos. O setor industrial não pode arcar com mais esse custo”, afirmou.

O presidente da Fiems também destacou a importância do apoio do Congresso Nacional para reverter a medida e proteger o ambiente de negócios. “Estamos buscando alternativas legais e políticas para impedir que esse decreto traga ainda mais prejuízos para a indústria e para a economia do País”, completou.

Em resposta, o senador Vanderlan Cardoso destacou contrariedade ao decreto. “Mais uma vez fomos pegos de surpresa com uma decisão do governo. Não podemos aceitar esse decreto”, disse, revelando que já está articulando uma iniciativa legislativa para sustar o decreto.

Após a reunião, o senador Vanderlan protocolou no Senado o PDL nº 240/2025, que propõe sustar os efeitos dos Decretos nº 12.466 e nº 12.467. O PDL visa impedir que as alterações no regime do IOF avancem, evitando o aumento de custos para o setor produtivo e para a sociedade em geral.

