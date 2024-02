Sérgio Martins do TJ diz que Judiciário "não pode ser isolado"

O desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS, abriu o ano letivo da Escola Judicial (Ejud-MS) afirmando que o Poder deve cumprir o seu papel constitucional, conectado com a sociedade, contribuindo para “a Nação avançar na direção do progresso e da paz social”.

O presidente do TJMS reiterou que o Judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade e que o papel da Escola Judicial é justamente promover o treinamento, a capacitação, o aperfeiçoamento e a especialização de magistrados e servidores, difundindo o conhecimento.

“Nesses desafios, enxergo a presença ativa da Escola Judicial de MS nos guiando, instruindo, formando e, acima de tudo, estimulando o debate e a reflexão madura que a realidade nos convida diariamente a vivenciar e sobre ela interferir”, afirmou o desembargador.

Este ano, a Ejud-MS vai abordar temas transversais no direito e para o desembargador a escola "sinaliza que tem a percepção correta e está pronta para o desafio de fornecer o aprendizado que ilumina os caminhos que haveremos de percorrer”.

Na abertura do ano letivo, foi assinado convênio entre a Ejud-MS e a Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região.

