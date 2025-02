Seripa deve apurar problema no motor em suas investigações sobre acidente aéreo em SP

Informações divulgadas pela Globonews apontaram que uma das linhas investigativas sobre a queda de um avião na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7), irá apurar um possível problema no motor da aeronave.

Segundo pilotos ouvidos pelo jornal, a aeronave, modelo King Air F90, esteve em oficina uma semana antes do acidente para resolver uma pane no sistema de RPM, que é responsável por monitorar a velocidade de rotação do motor, de um de seus motores.

O sistema em questão é importante para a decolagem e para o desempenho da aeronave, e um problema nele pode ter sido responsável por afetar a potência e o torque necessários para que o avião conseguisse subir e atingir velocidade adequada, o que pode ter causado o acidente.

O caso está sendo investigado pelo Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV).

Foram identificados como o advogado Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, e o piloto Gustavo Carneiro Medeiros, de 44 anos, as duas vítimas fatais do acidente.

