Serra do Amolar arde em chamas

Incêndio atinge a Serra do Amolar e danos são irreparáveis de acordo com informações apuradas pelo JD1 Notícias com pessoas que estão no local.

As chamas começaram a cerca de 30 dias e o fogo não para de avançar. Ao menos 60 pessoas estão trabalhando para tentar deter as chamas, entre eles tem bombeiros, brigadistas e dois helicópteros, mas o vento e o clima não estão ajudando os trabalhos de combate.

O Governo Federal, Estadual e a Marinha do Brasil já disponibilizaram recursos e mão de obra para tentar minimizar os impactos causados pelo incêndio.

Deixe seu Comentário

Leia Também