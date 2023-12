UFMS: Serviços de atendimento ao público têm horário restrito durante as férias letivas

Com as férias letivas, os estudantes deixam de frequentar a Universidade diariamente e o ritmo diminui. Alguns serviços são suspensos, enquanto outros passam a atender em períodos especiais. Para evitar imprevistos, a recomendação é que as comunidades interna e externa fiquem atentos aos novos horários.

Os Restaurantes Universitários (RU) seguem com atendimento reduzido até o dia 15 de dezembro, com atendimento das 11h às 13h e das 17h às 19h30. Após o dia 15, os Restaurantes da Cidade Universitária e dos câmpus interrompem as atividades e devem retornar no dia 1º de fevereiro de 2024. As cantinas, por sua vez, seguem com atendimento normal durante as férias letivas.

As bibliotecas da Universidade deve ter alterações nos horários de funcionamento, com horários definidos por cada câmpus. Confira aqui como será o atendimento.

O ônibus circular interno da Cidade Universitária, o Capi Shuttle, deixa de circular durante o período de férias, com retorno previsto para o início do próximo ano letivo.

A Academia Escola da Cidade Universitária atende em horário normal até o dia 15 deste mês. Depois deste período, a Academia deve permanecer fechada com previsão de retorno somente em 2024, mas ainda sem data estabelecida. Os demais espaços esportivos devem funcionar em horário reduzido.

Durante o período de férias, o Complexo Aquático abre de terça a quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, aos sábados, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 12h. Vale ressaltar que o espaço pode ser utilizado por servidores, colaboradores terceirizados, estudantes de graduação e pós-graduação e participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa durante as férias letivas. Já as quadras cobertas e de areia estarão abertas de terça a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, das 13h às 17h e das 18h às 22h, aos sábados, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, e aos domingos das 8h ao meio-dia.

O Espaço Conviva, que é de uso dos servidores e dos colaboradores da UFMS, funcionará normalmente. Já as Brinquedotecas da Cidade Universitária e câmpus devem permanecer fechadas no períodos de férias, retornando em março com a abertura de novos editais para seleção de voluntários.

O Hospital Veterinário (HV) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, na Cidade Universitária, deve atender só consultas de retorno entre os dias 18 e 21 de dezembro. A partir do dia 22, deve entrar em recesso, que segue até 8 de janeiro. As atividades do HV retornam com número de atendimentos reduzidos entre os dias 9 e 17 de janeiro.

A Clínica Escola Integrada e a sala de vacinas devem suspender as atividades a partir de 22 de dezembro, retornando no dia 7 de janeiro, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. As atividades no Serviço Escola de Psicologia da Cidade Universitária serão suspensas no dia 22 de dezembro e retomadas no dia 8 de janeiro.

O horário de funcionamento da Farmácia Escola não deve sofrer alterações durante o período de férias. O atendimento é feito no período da manhã, das 7h30 às 11h, nas terças e quartas-feiras; durante a tarde, das 13h30 às 16h30, nas segundas-feiras; enquanto nas quintas está disponível durante o dia todo, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Na Faculdade de Odontologia, os atendimentos clínicos realizados pelos estudantes estão suspensos e retomam no início do período letivo. O serviço de cirurgia e extração realizado no Hospital Universitário deve interromper as atividades a partir do dia 22 de dezembro, retornando em 4 de janeiro.

Demais informações podem ser obtidas junto às Secretarias Acadêmicas.

