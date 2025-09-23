Menu
Serviços de emergência 190 e 193 são restabelecidos após pane na telefonia

O atendimento voltou por volta das 14h30, após um rompimento de um cabo de fibra ótica

23 setembro 2025 - 16h00Taynara Menezes    atualizado em 23/09/2025 às 16h00
Atendimento está funcionando normal em todo o EstadoAtendimento está funcionando normal em todo o Estado   (Hiperativa FM)

Após uma interrupção temporária nos serviços de emergência, nesta terça-feira (23), os números 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) foram totalmente restabelecidos em Mato Grosso do Sul e já funcionam normalmente, conforme informou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Segundo a pasta, o atendimento foi retomado por volta das 14h30, após uma falha provocada pelo rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora Oi, responsável pela telefonia utilizada nos serviços.

Na cidade de Ponta Porã, onde também houve queda completa dos serviços, a normalização ocorreu às 14h50. Já nos municípios de Dourados e Corumbá, foram registradas instabilidades pontuais, que também já foram solucionadas.

Durante a falha no sistema, a Sejusp disponibilizou números de celular alternativos para garantir o atendimento emergencial à população, tanto pela Polícia Militar quanto pelo Corpo de Bombeiros.

A Secretaria destacou que todas as medidas foram tomadas de forma imediata para garantir o retorno seguro e ágil dos atendimentos. Técnicos da operadora foram acionados para atuar diretamente no reparo da fibra ótica danificada, que causou o problema em várias regiões do estado.

