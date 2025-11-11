Serviços do INSS e da Agraer chegam à zona rural de Dourados nesta semana

O projeto “Agraer em Ação” ocorre em parceria com o INSS levando serviços gratuitos nesta terça (11) e quarta-feira (12), na Escola Municipal Padre Anchietado Distrito de Vila Formosa, zona rural de Dourados.

A estrutura itinerante inclui suporte técnico da Agraer e atendimento especializado do INSS, garantindo acesso a benefícios e informações que muitas vezes não chegam com facilidade às comunidades rurais.

Entre os serviços disponíveis estão: aposentadoria rural, salário-maternidade, auxílio por incapacidade temporária, Benefício de Prestação Continuada (BPC), pensão por morte, emissão de extratos, CNIS, cartas de concessão, consultas de descontos, emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e orientações sobre crédito rural e fundiário.

O evento contará com serviços de outras instituições, tais como: avaliação odontológica, imunização, aulas de ginástica funcional e mamografias gratuitas realizadas pela Unidade Móvel do Hospital de Amor – voltadas a mulheres de 40 a 69 anos, conforme o protocolo de prevenção. Para realizar o exame, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

Os atendimentos de saúde pet também estarão disponíveis, com vacinação antirrábica realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Pela segunda vez, o atendimento com serviços previdenciários acontece em parceria com a Prefeitura de Dourados. O primeiro ocorreu no distrito de Itahum entre os dias 27 a 29 de agosto deste ano.



Serviço - Agraer em Ação em Vila Formosa, Dourados

Local: Escola Municipal Padre Anchieta – Distrito de Vila Formosa, Dourados/MS

Data: 11, 12 e 13 de novembro (terça a quinta-feira)

Horário: das 9h às 16h

