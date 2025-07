Serviços do 'MS Em Ação' serão levados a aldeia Alves de Barros em Porto Murtinho

A sétima edição do programa “MS Em Ação – Segurança e Cidadania”, chega a Aldeia Alves de Barros em Porto Murtinho no próximo sábado (26) das 8h às 17h, na Escola Estadual Alves de Barros, e visa atender cerca de 1.500 indígenas que vivem na região e nas comunidades: Campina, Córrego do Ouro, São João, Barro Preto e Tomázia.

Promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC) e mais de 40 instituições públicas e privadas. O programa oferece serviços essenciais à cidadania, como a emissão de documentos pessoais, incluindo RG, CPF, Carteira de Trabalho, segunda via de certidão de nascimento, certidão de residência, declaração de atividade rural e título de eleitor.

Haverá também atendimentos de saúde com foco na prevenção e nos cuidados básicos, como imunização, testes rápidos para Hepatite B e C, Sífilis e HIV, aferição de pressão arterial, atendimento odontológico e apoio médico com suporte da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Coordenadoria-Geral de Polícia Cientifica.

“O MS Em Ação tem se consolidado, a cada edição, como um importante instrumento de promoção da segurança e da cidadania, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida das comunidades indígenas que vivem em regiões distantes dos centros urbanos. Nossa expectativa é seguir levando o Governo do Estado cada vez mais perto de quem mais precisa, por meio de parcerias fundamentais que tornam esse evento possível e eficaz”, destacou o secretário-executivo de Segurança Pública, Wagner Ferreira da Silva, que coordena o programa.



A população indígena contará ainda com os serviços da Justiça Itinerante, que oferecerá atendimentos como reconhecimento de união estável, conversão de união estável em casamento e ações cíveis envolvendo valores de até 40 salários mínimos, como cobranças, pedidos de indenização e casos de acidentes de trânsito.

O SENAI ministrará curso de reparos elétricos; a DEAM e o Promuse/PMMS farão palestras e orientações sobre violência doméstica; o Corpo de Bombeiros apresentará palestra sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA); a Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude levará o programa Inspira Jovem; e a Subsecretaria de Políticas para Mulheres divulgará a campanha “Todas Diferentes – Todas Importantes”. A Polícia Militar também participará com as palestras do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Confira a programação completa da 7ª edição do 'MS Em Ação' no link .

