Serviços públicos retomam atendimento na segunda-feira

Devido ao feriado nacional de 7 de setembro, data em que se comemora o Dia da Independência, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Capo Grande decretaram ponto facultativo nesta sexta-feira (8), com isso, os órgão públicos não irão atender. O expediente voltará ao normal na segunda-feira (11).

Estarão funcionando as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população como os centros regionais 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionarão normalmente.

A Capital possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.



O serviço de limpeza da cidade e coleta de lixo domiciliar também será mantido neste período.



A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na sexta-feira (8) e retorna com o atendimento normal na segunda-feira (11).

O Hemosul Coordenador de Campo Grande abre amanhã (8) das 7h às 17h e no sábado (9), funciona das 7h às 12h. As unidades de Dourados, de Três Lagoas, o Hospital Regional e a Santa Casa abrirão apenas na sexta-feira (8).

O Departamento De Trânsito Do Mato Grosso Do Sul (Detran) e suas unidades nos shoppings da Capital não funcionam na sexta-feira. No entanto, a instituição reforça que o aplicativo reúne 95% dos serviços do departamento e podem ser acessados pela população.



Assim como as demais insituições estaduais, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul não abrirá retomando o atendimento ao público na próxima segunda-feira (11). Confira as vagas no link.



