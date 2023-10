Servidor da educação de MS é demitido por faltas no trabalho

O servidor público E. A. D. S., que desempenhava funções como agente de atividades educacionais, foi demitido do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme publicação no Diário Oficial desta terça-feira (31).

Lotado na SED-MS (Secretaria de Estado de Educação), ele foi apontado por infringir pelo menos três condutas estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado.

A decisão, formalizada pelo Controlador-Geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, baseou-se no parecer conclusivo da comissão processante. O procedimento foi instaurado em 10/12/2020 para investigar a conduta funcional do servidor.

Segundo a determinação do Controlador-Geral, o servidor teve sua conduta enquadrada no inciso XIV do artigo 235 da Lei Estadual n. 1.102/1990. Isso decorreu da ausência ao serviço, sem justificativa, por mais de sessenta dias, de forma intercalada, ao longo de um ano. Além disso, houve a infração aos incisos I do artigo 218 e IV do artigo 219, também presentes na Lei Estadual n. 1.102/1990.

Conforme estabelecido na lei, as infrações cometidas pelo servidor foram:

- No artigo 235 - XIV: Ausência ao serviço, sem causa justificada, por mais de sessenta dias, de modo intercalado, durante um ano.

- No artigo 218 - I: Falta de assiduidade e pontualidade.

- No artigo 219 - IV: Deixar de comparecer ao serviço sem justificativa.

De acordo com informações do Portal da Transparência, o servidor recebia uma remuneração de R$ 2.323,58 após as deduções obrigatórias.

