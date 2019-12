Servidores da SAD angariam mais de 3 mil brinquedos para Campanha de Natal

Durante o Dia D da Campanha ‘’Divida a Brincadeira’’, os servidores da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), nesta terça-feira (10), provaram que possuem muita solidariedade. Qualidade de quem está disposto a ajudar ou defender outra pessoa.

Ao longo do mês de realização da 5ª Campanha de Natal, o compromisso dos servidores da SAD resultou em uma arrecadação de 3.489 brinquedos, que em conjunto com as doações das demais Secretarias, proporcionou um fim de ano mais especial para crianças em situação de vulnerabilidade social de Mato Grosso do Sul.

O titular da SAD, Roberto Hashioka, é grato por fazer parte de uma equipe de servidores unida, empenhada e que não mede esforços para o sucesso de iniciativas com grande apelo social como esta.

Afirmando a sua felicidade com a agenda de visitas nas Secretarias, a madrinha da Campanha, primeira-dama Fátima Azambuja, também destacou a importância da solidariedade nesta época do ano. ‘’Que possamos ser, realmente, o Papai Noel na vida das pessoas, dando um presente, mas também dando abraços e sorrisos, pois tudo isso faz bem pra nós’’, declarou.

O encerramento oficial da Campanha será na próxima terça-feira, dia 17 de dezembro, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Na ocasião, os presentes serão entregues para as crianças beneficiadas pela ação.

