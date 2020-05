Estado paga servidores no dia 4 e capital dia 5

O salário dos servidores públicos estaduais será pago no dia 4 de junho, segundo o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Corrêa Riedel, em live do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (29).

O secretário informou que confirmou a agenda com a Secretaria de Fazenda. "É sempre importante, porque reflete na economia do estado e agradecer a todos os servidores e principalmente os da saúde e da segurança pública neste período de pandemia", finalizou.

Servidores Municipais

O prefeito Marquinhos Trad também anunciou, em live há pouco, a data do pagamento dos servidores. O salário será pago na sexta-feira (5).

