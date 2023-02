Servidores estaduais terão salário na conta nesta sexta-feira

Os mais de 84.400 servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas recebem o salário referente ao mês de fevereiro na sexta-feira (3).

O deposito é feito na quinta-feira (2) para que os servidores possam utilizar já no dia seguinte. O depósito injeta R$ 542.717.723,64 na economia sul-mato-grossense.

Para o governador Eduardo Riedel, o pagamento até o 5º dia útil garante previsibilidade para o funcionalismo. “Com o pagamento nos primeiros dias do mês o servidor pode se programar para pagar as contas e fazer as compras. Esse recurso é importante também para o comércio, para movimentar a economia", afirmou o governador.

