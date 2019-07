Servidores municipais da ativa devem fazer recadastramento

?Os servidores públicos municipais ativos da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas, da Prefeitura de Campo Grande, devem atualizar seus dados funcionais obrigatoriamente.

O recadastramento será feito pela Secretaria Municipal de Gestão (Seges) de acordo com o mês de aniversário do servidor, conforme calendário publicado na edição extra de segunda-feira (15) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

O recadastro, além de validar dados cadastrais tem omo objeitvo confirmar a condição do quadro de pessoal dos órgãos e entidades do Executivo, dando mais transparência. O servidor público deve comparecer, preferencialmente, entre os dias 11 e 25 de cada mês.

Os servidores que não cumprirem o prazo para atualização terão seus pagamentos suspensos. O intuito é elaborar a folha de pagamento do Município por meio dos dados fornecidos no recadastramento.

Confira o calendário:

Aniversariantes Janeiro e Fevereiro – Julho 2019

Aniversariantes Março e Abril – Agosto 2019

Aniversariantes Maio e Junho – Setembro 2019

Aniversariantes Julho e Agosto – Outubro 2019

Aniversariantes Setembro e Outubro – Novembro 2019

Aniversariantes Novembro e Dezembro – Dezembro 2019

Recadastramento

Devem-se recadastrar os servidores estatutários efetivos e comissionados ativos, os contratados e os convocados do quadro temporário.

No caso do servidor cedido residir em outro município ou em outra unidade da federação deverá comparecer pessoalmente a uma agência da instituição financeira dentro do território nacional e remeter, via Carta registrada ou Sedex, à Secretaria Municipal de Gestão o formulário de recadastramento.

O formulário de Recadastramento está disponível no Portal do Servidor no mês de calendário do recadastramento do servidor.

O servidor deve emitir o seu formulário "Recadastramento Anual 2019" no Portal do Servidor, assiná-lo e colher assinatura da chefia imediata e comparecer com os documentos pessoais e o comprovante de endereço atualizado à agência do Banco Bradesco localizada na Avenida Afonso Pena nº n. 3297, Centro.

Ao se recadastrar, o servidor receberá um comprovante de realização do recadastramento. O mesmo deverá encaminhar ao RH do órgão de lotação: o formulário, o comprovante e a cópia dos documentos pessoais, quando alterados.

