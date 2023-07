Censo previdenciário deve ser realizado por servidores municipais segurados do IMPCG

O Censo Previdenciário dos servidores segurados do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) deve ser realizado a partir desta quarta-feira (5),até dia 31 de julho, conforme publicado pela Prefeitura no Diário Oficial.

O Censo Previdenciário é obrigatório para todos os servidores públicos ativos, titulares de cargo efetivo dos Órgãos, Autarquias e Fundações do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do Município de Campo Grande, para atualização da base de dados cadastrais para fins previdenciários. Ainda de acordo com o Decreto Municipal n. 15.602, aqueles que não realizarem o Censo Previdenciário no prazo terão o pagamento suspenso.

Os segurados podem realizar o censo de forma on-line pelo Portal do IMPCG .

