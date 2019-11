Servidores municipais terão folga nos dias 24 e 31 de dezembro

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad decretou ponto facultativo dos servidores públicos municipais nos dias que antecedem a festividades de Natal e Ano Novo, nos dias 24 e 31 de dezembro.

De acordo com o decreto n 14.061, publicado no Diário Oficial (Diogrande) desta quinta-feira (21), o disposto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento a população.

A exemplo de unidade de serviço que permanecerá atendendo nas vésperas de Natal e Ano Novo, está as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que continuarão no horário normal de atendimento.

