Servidores relatam precariedade nas instalaÃ§Ãµes do Hospital Regional

Uma mensagem de denúncia de servidores do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) sobre a infraestrutura, relata falta de segurança, em razão da inviabilidade do uso dos elevadores.

“Elevadores estragados e os que estão funcionando estão sendo barrados para uso de funcionários que estão chegando para trabalhar sem poder usar elevador", relatou uma trabalhadora.



“O único disponível é um pequeno, com capacidade máxima de 8 pessoas, que está carregando cerca de 13 a 15 pessoas por viagem”, informações internas relatam que uma das molas já rompeu.



Segundo a servidora, a unidade está um ‘caos’ de pacientes e funcionários indo e vindo pelas escadas, com apenas um elevador funcionando que só para no térreo e não segue para outros andares. “Logo haverá acidentes”, relatou. “Já estamos cansados disso. Sem condições razoáveis para se trabalhar”, finalizou.



O JD1 entrou em contato com o Hospital Regional que informou que uma manutenção foi feita e mais elavadores estão em funcionamento. "Antes do Carnaval, alguns elevadores passaram por manutenção. Atualmente, quatro dos cinco equipamentos estão em pleno funcionamento, garantindo o atendimento sem transtornos a funcionários e pacientes, e apenas um elevador permanece em manutenção".

