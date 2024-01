Sesau divulga nota de pesar sobre morte de jovem no UPA Coronel Antonino

No dia 23/01, a jovem Marcelly Almeida, de 32 anos, morreu ao infartar enquanto esperava receber atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Coronel Antonino.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) divulgou na tarde deste sábado (27), uma nota oficial sobre o ocorrido.

Vaja na íntegra:

A Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) expressam profundo pesar diante do falecimento da paciente Marcelly. Nesse momento difícil, estamos dedicando todos os esforços para conduzir procedimentos administrativos e éticos visando à completa apuração dos acontecimentos.

Colaboramos ativamente com as autoridades competentes, assegurando total transparência e cooperação no processo de investigação. Repudiamos de forma veemente quaisquer ameaças à integridade física e psicológica das equipes de saúde que desempenham suas funções na UPA Coronel Antonino.

Manifestamos nossa solidariedade à família e reiteramos nosso compromisso em zelar pela segurança e respeito no ambiente de trabalho dos profissionais de saúde. Este é um momento de luto para toda a comunidade, e estamos dedicados a proporcionar esclarecimentos e suporte necessário.

Secretaria Municipal de Saúde

PMCG

