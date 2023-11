Sesau realiza mutirão de vacinas neste sábado

Pensando na rotina corrida dos pais durante a semana e facilitar a imunização das crianças, três unidades básicas estarão abertas neste sábado (25), para campanha de multivacinação, segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Será possível realizar todas as vacinas do calendário, incluindo a da gripe e covid-19. Com exceção da BCG, que possui um cronograma específico. Para se vacinar basta levar documento pessoal com foto e a caderneta de vacinação.

Unidades abertas

- UBSs (Unidades Básicas de Saúde) 26 de Agosto, Dona Neta e Moreninha. O atendimento acontece das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.

