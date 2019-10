Sesc Cultura terá lançamento de livro sobre patrimônio histórico e bate-papo com autoras

No dia 22 de outubro, terça-feira, às 19 horas, o Sesc Cultura terá lançamento do livro "Patrimônio Arquitetônico da Zona de Especial Interesse Cultural do Centro Histórico de Campo Grande/MS" e um bate-papo com as autoras, Maria Augusta de Castilho e Laura Karoliny Alves Urquiza dos Santos.



O livro tem como proposta e sensibilizar a sociedade para o sentimento de preservação, considerando que valorização do patrimônio de uma cidade depende da memória de sua população. Traz um registro inédito da percepção das pessoas com relação aos patrimônios arquitetônicos da região central da capital.



A obra é fruto da dissertação de Mestrado de Laura Urquiza, sob orientação da professora Maria Augusta, em que estudou a valorização social do patrimônio arquitetônico da zona de especial de interesse cultural do centro histórico de Campo Grande.



Além de mestre em Desenvolvimento Local pela UCDB, Laura é especialista em Gestão Estratégica de Marketing de Eventos (2012). Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da UCDB e formada em Turismo (Uniderp - 2006).



Maria Augusta, que é professora no Curso de História e no Mestrado em Desenvolvimento Local, é Pós-doutora em Linguística (2000) e Doutora em Ciências Sociais - História do Brasil (1997), ambas pela USP. Tem mais de 40 livros e livretes publicados.



Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. O funcionamento é de terça-feira a sábado das 13h às 21h30 e da Central de relacionamento: 13h às 17h30 e das 19h às 21h30. A Biblioteca atende das 13h às 21h30 e a Galeria de Arte fica aberta das 13h às 21h30. Acompanhe a programação no site sesc.ms





