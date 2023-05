Sesi premiará criadores de jogos no Desafio Startup Game Jam!

Criado pela Startup Sesi, o Desafio Startup Game Jam visa estimular uma competição para criação de jogos eletrônicos, com foco em uma das seguintes temáticas de saúde: bem-estar, clínico, hospitalar, diagnóstico, farmácia e treinamentos.

"Considerando nossa atuação vinculada ao foco estratégico do Sesi em potencializar a aprendizagem da cultura de inovação, buscamos novos métodos de aprendizagem para os trabalhadores da indústria. Assim, a gamificação torna-se um objeto de aprendizagem relevante por sua proposta de levar conhecimento através da experiência cativante e transformadora", declarou o superintendente regional do Sesi, Régis Borges.

Quem pode se inscrever?

Poderão se inscrever pessoas físicas, a partir de 18 anos, alunos regularmente matriculados ou formados nas áreas de tecnologia e jogos. A premiação para 1º e 2º lugares é uma bolsa mensal de seis meses no valor de R$ 1 mil para cada integrante da dupla vencedora.

As inscrições vão até o dia 2 de junho e devem ser feitas por meio do site: https://sistemafiems.sesims.com.br/startupgamejam.

A etapa de inscrição deverá atender às seguintes especificações:

- Envio do jogo através do link do github

- O jogo de ser feito pelos integrantes da dupla

- O jogo deve ser desenvolvido para desktop

- Podem ser utilizados assets da internet, desde que creditados

- Serão aceitos jogos de qualquer gênero, desde que não fuja do tema.

- O jogo enviado deverá possibilitar a jogabilidade e experimentação a nível 4 de maturidade tecnológica conforme padrões de TRL - Technology Readiness Levels

Para mais informações, mande um e-mail para [email protected] ou telefone (67) 99331-0247 (WhatsApp).

Deixe seu Comentário

Leia Também