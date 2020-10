Sesi, Sebrae e Senac fazem mutirão para reforçar biossegurança no feriado

A cidade de Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, terá mutirão de reforço das práticas de biossegurança feitas pelo Sesi, Sebrae e Senac devido ao grande número de turistas que o local deve receber durante o feriado prolongado do Dia dos Finados.

O Sesi, Sebrae e Senac retomam a iniciativa neste sábado (30), domingo (01) e segunda-feira (02/11), com um mutirão para reforçar as boas práticas de biossegurança adotadas devido à pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19). Diferentemente do que foi realizado nos últimos meses pelo Programa, que elaborou protocolos de biossegurança para os estabelecimentos comerciais reabrirem as portas, o mutirão terá como foco os turistas que estarão no município no feriadão.

No sábado, domingo e segunda-feira, as equipes do Sesi estarão distribuídas entre os principais pontos turísticos de Bonito, como Nascente Azul, Parque das Cachoeiras, Balneário Municipal, Balneário do Sol, Praia da Figueira, Aquário Natural, Boca da Onça, Estância Mimosa, entre outros,.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, que também preside o Conselho Deliberativo do Sebrae/MS, os esforços realizados até agora foram de extrema importância para o retorno do turismo e das atividades comerciais no município, mas ainda é preciso manter toda a atenção frente à Covid-19. “É uma doença que só será superada com a vacina e, por isso, precisamos conviver com esse vírus, sempre com proteção e segurança e é isso que o Sesi vem tentando fazer tanto com as empresas como com as pessoas”, afirmou.

Além de orientar os turistas, as equipes do Sesi vão entregar máscaras de proteção nos pontos de informações.

