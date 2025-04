Sete brasileiros estão entre os cardeais que escolherão próximo papa

A sucessão papal na Igreja Católica será definida por meio de um processo centenário e sigiloso: o conclave. Realizado na Capela Sistina, no Vaticano, o evento reúne os cardeais do mundo inteiro para eleger o novo chefe da Igreja.

Mas apenas os cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto, conforme estabelece a constituição apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada em 1996 pelo papa João Paulo II.

Atualmente, 135 cardeais são considerados eleitores – número acima do limite ideal de 120 previsto no documento. Entre os votantes, sete são brasileiros, o que demonstra a relevância do país no cenário eclesiástico global. Conheça quem são os cardeais brasileiros aptos a participar do próximo conclave:

João Braz de Aviz

Natural de Mafra (SC), nasceu em 24 de abril de 1947 e foi ordenado padre em 1972. Tem formação em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e doutorado pela Pontifícia Universidade Lateranense. Já foi arcebispo de Maringá e Brasília, e foi nomeado cardeal em 2012 pelo papa Bento XVI. Participou do conclave que elegeu o papa Francisco, em 2013.

Odilo Pedro Scherer

Nascido em Cerro Largo (RS), em 21 de setembro de 1949, é arcebispo de São Paulo desde 2007. Teólogo e filósofo, foi nomeado cardeal em 2007 por Bento XVI. Chegou a ser cogitado como um dos favoritos no conclave de 2013. Apesar de ter renunciado ao cargo de arcebispo após completar 75 anos, permanece no posto a pedido do papa Francisco.

Orani João Tempesta

Paulista de São José do Rio Pardo, nasceu em 23 de junho de 1950. Monge cisterciense, foi ordenado padre em 1974. Atuou como arcebispo de Belém e, desde 2009, lidera a arquidiocese do Rio de Janeiro. Foi responsável por receber o papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, em 2013. Tornou-se cardeal em fevereiro de 2014.

Leonardo Ulrich Steiner

Natural de Forquilhinha (SC), nasceu em 6 de novembro de 1950. Membro da Ordem Franciscana, foi ordenado padre em 1978. Estudou Filosofia, Teologia e Pedagogia, e desde 2019 é arcebispo de Manaus. Foi proclamado cardeal por Francisco em agosto de 2022.

Sérgio da Rocha

Nascido em Dobrada (SP), em 21 de outubro de 1959, é o atual arcebispo de Salvador. Foi ordenado padre em 1984 e tornou-se cardeal em 2016. Em 2023, passou a integrar o seleto Conselho de Cardeais, responsável por assessorar o papa na administração da Igreja e propor reformas na Cúria Romana.

Jaime Spengler

Nascido em Gaspar (SC), em 6 de setembro de 1960, é arcebispo de Porto Alegre desde 2013. Estudou em institutos franciscanos no Paraná e no Rio de Janeiro. Foi eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em 2023 e proclamado cardeal no consistório de dezembro de 2024.

Paulo Cezar Costa

O mais jovem entre os eleitores brasileiros, nasceu em Valença (RJ), em 20 de julho de 1967. Foi ordenado padre em 1992 e tem formação acadêmica sólida, com mestrado e doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Desde 2020, lidera a arquidiocese de Brasília e foi proclamado cardeal em agosto de 2022.

