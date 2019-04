Sete em cada dez internautas pretendem comprar chocolate na Páscoa

Saiba Mais Geral Procon registra 90% de variação nos preços de ovos de chocolates

Quem resiste ao chocolate na Páscoa? Os internautas brasileiros que não são, já que 77% deles pretendem comprar chocolate nesta Páscoa, conforme mostra pesquisa do Ibope Conecta.

De acordo com o estudo, 31% pretendem comprar chocolates de marcas conhecidas, 30% vão comprar produções caseiras e também chocolates de marcas conhecidas, 19% ainda não sabem qual tipo de chocolate comprarão e 17% vão optar apenas por chocolates caseiros.

Para os gastos com chocolate, 33% pretendem gastar entre R$ 31 e R$ 50, outros 19%, de R$ 70 a R$ 100, e 18% esperam gastar de R$ 51 a R$ 70. Há também 16% que declaram que vão gastar mais de R$ 100 em chocolates nesta Páscoa e outros 14% que esperam desembolsar no máximo R$ 30.

Como não pode deixar de ser, o ovo de Páscoa é o formato de chocolate que mais vai ser consumido nesta época: 75% pretendem comprar. A caixa de bombom é uma opção para 49%, assim como as barras de chocolate (30%), as trufas (32%) e as cestas de chocolate (10%).

Semana Santa

Na Sexta-feira Santa, 38% dos entrevistados revelam que só comem peixe, mesmo percentual dos que não comem carne vermelha e 10% praticam jejum. Há também 32% que não fazem nada de especial nesta data.

Já na Quaresma, período litúrgico que antecede a Páscoa, quase metade dos internautas (47%) afirmam que não adotam nenhum hábito específico. Já outros 21% declaram que não comem carne vermelha, 13% dizem que mantém uma alimentação saudável, mesmo percentual dos que fazem mais orações, 12% praticam jejum, 10% ficam sem consumir bebidas alcoólicas, 10% vão com mais frequência à missa/culto e 7% fazem alguma promessa.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada com 2.000 internautas das classes A, B e C de 9 a 12 de abril de 2019, por meio do CONECTAí Express, pesquisa mensal, online, multiclientes, com cobertura nacional, que permite responder a qualquer tipo de pergunta de forma exclusiva, rápida e econômica.

