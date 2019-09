Setor da saúde do MS faz projeto para diminuir as mortes causadas no trânsito

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Secretaria Estadual de Saúde (SES),aderiu ao Projeto de Enfrentamento da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito, criado pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), com objetivo de reduzir a taxa de mortes por acidentes de trânsito no Estado.

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, explicou que o projeto consiste na elaboração de ações a serem adotadas pelo Estado e pelos municípios, no setor dos órgãos e instituições ligados à saúde, educação, segurança pública, trânsito e outros

Para formatar o projeto em Mato Grosso do Sul, técnicos de diversos setores da SES estiveram reunidos em Campo Grande durante toda a última quarta-feira com a representante do Conass, Mércia Gomes.

Os primeiros passos das discussões consistiram na elaboração de estratégias de atuação e um cronograma de ações, inclusive visando à interação com outros órgãos governamentais, como o Detran, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Segurança Pública, SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) entre outros.

Acidentes e SUS

O Brasil está entre os 10 países que apresentam os mais elevados números de óbitos por acidentes de trânsito. Por outro lado, os Acidentes de Trânsito Terrestres (ATT) no Brasil são a segunda causa de mortalidade, entre as causas externas (violências e acidentes). As principais vítimas são jovens e adultos de 15 a 39 anos de idade.

As estimativas são de que, em 2013, ocorreram mais de 45 mil óbitos e mais de 220 mil internações por ATT, onerando o Sistema Único de Saúde em R$ 303,5 milhões, segundo o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

Tendo em vista esses números, em agosto de 2016 os gestores estaduais de saúde decidiram aprofundar a discussão.

O Projeto de Enfrentamento da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito é um dos resultados dessas discussões, e já conta com a adesão de grande parte dos Estados brasileiros.

