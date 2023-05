Seu Abraço Aquece: Campanha arrecada mais de 127 mil peças para o inverno

O inverno de muita gente será diferente este ano. Isso porque a campanha “Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”, lançada no mês de abril, arrecadou 127,759 mil peças, dentre cobertores e outros itens de inverno novos ou em bom estado. Ao todo, 218 entidades beneficentes e organizações não-governamentais de Mato Grosso do Sul serão agraciadas com as doações.

Organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), junto de demais parceiros, a ação teve como madrinha a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel. O Governo anunciou o resultado das arrecadações na tarde desta quinta-feira (25).

"A escolha do nome 'Abraço que Aquece' é realmente ter empatia na hora de ajudar quem mais precisa. Foram doados cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias e sapatos", pontuou a primeira-dama durante evento.

Mônica ainda explicou como serão distribuídas as doações. "A SAD, que está a frente da Campanha, tem os cadastros das instituições que receberão as doações. Nesta listagem contem as famílias mais carentes, quantos são por famílias, todas as informações devidas para que as doações sejam devidamente feitas", detalhou.

Com sentimento de gratidão, a primeira-dama disse se sentir satisfeita com resultado atingido. "Me sinto muito satisfeita com o nosso resultado. Confesso que não tinha dimensão desse número total, mas quando comparado com o ano passado, que foram arrecadas 84 mil peças, pude perceber que demos um salto quanto as doações que conquistamos em 2023. E não pelo número, mas por saber que muitas pessoas farão bom uso de todo esse esforço que alcançamos juntos. Doar faz bem, é algo que a gente não quer parar mais, porque faz bem para nós, faz bem para o outro, e é isso que nos motiva", salientou.

Realizada dentro das secretarias estaduais, a campanha teve apoio e participação da sociedade civil e instituições parceiras. “Nós começamos antigamente com campanha que atendia 20 instituições, hoje são mais de 200 contempladas.”, destacou a secretária estadual de Administração, Ana Nardes.

O Instituto Amigos do Coração, uma das entidades que serão beneficiadas com os agasalhos arrecadados na campanha, esteve como responsável por receber e fazer a triagem das doações. Todas as secretarias, autarquias e fundações estaduais, receberam caixas de arrecadação para depositar as peças.

Governo compra 100 mil cobertores para os municípios

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel informou que, além do número arrecadado, mais 100 mil cobertores foram comprados pelo Governo, os quais serão distribuídos de forma proporcional aos 79 municípios de MS.

"Essa foi uma compra do Estado, para que seja distribuído nos municípios, entre os cadastrados no sistema de reabilitação social. O número 127 mil foi realmente arrecado e serão distribuídos para as mais de 200 instituições, que não se limitam apenas na Capital, mas nos demais municípios de MS também", explicou Riedel.

O governador ainda reforçou sobre a importância da caridade. "Para evoluir, a sociedade deve cultivar três coisas: fé, esperança e caridade. Uma sociedade que não pratica a caridade e ação social, ela é pequena e não caminha. Como servidores públicos, é nossa obrigação praticar a empatia. Isso é uma demonstração de respeito para com a nossa sociedade", finalizou.

