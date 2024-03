'Seu pai, aquele gostoso': Mulher vai para cama com o sogro apÃ³s levar chifre do marido

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, postou no Reddit a história da viagem que acabou mudando sua vida. Na publicação ela escreveu que fez um cruzeiro em janeiro com seu noivo e a família dele. Tudo corria bem até ela ficar com o sogro após descobrir que o marido meteu um chifre nela.

“Ficamos noivos no ano passado e vamos nos casar em maio, então a viagem foi um presente de Ano-Novo e de noivado de sua mãe e de seu pai”, iniciou a mulher. Segundo a usuária, o cruzeiro era ótimo e a família estava se divertindo muito até a terceira noite da viagem.

“Estávamos todos bebendo no salão quando comecei a me sentir exausta. Fui para a cabana para relaxar e passar algum tempo sozinha. Logo depois, meu sogro chegou e começamos a conversar. Começou como uma conversa normal, porém, estávamos ambos alcoolizados e a conversa se aprofundou”, relatou.

Instantes depois, o sogro revelou que o noivo da mulher teve um caso enquanto ela estava grávida do filho deles. Além disso, ele começou a falar dos problemas que tinha com a esposa. De acordo com a moça, “uma coisa levou à outra” e os dois dormiram juntos naquela noite.

“Eu me sentiria culpada pelo que fiz, mas honestamente estou mais zangada com meu noivo”. Refletindo sobre o momento da gravidez, ela sentiu que seu noivo estava “extremamente distante” e teve a sensação de que algo estava acontecendo, porém ignorou e se convenceu de que eram seus hormônios.

Ela, então, perguntou aos usuários do Reddit como contar para o marido, já que não queria separar a família. Na seção de comentários, um internauta respondeu: “Se o pai dele contou para você que ele te traiu, ele com certeza vai contar para o filho que ele dormiu com você também”.

Outra pessoa escreveu: “Francamente, nenhum de vocês está pronto para o casamento. Se seu noivo realmente te traiu como seu sogro disse, isso vai poupar a vocês dois e a seu filho anos de estresse e trauma”.

