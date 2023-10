Sexta-feira 13: Cinemas tem diversas opções de filmes de terror em cartaz

Depois de um feriado que foi suficiente para recarregar as energias, a data mais assustadora do ano veio aí: A típica sexta-feira 13 é conhecida por muitos como um dia de azar, mas para quem gosta de sentir aquela sensação de medo, enquanto assiste um filme terror, os cinemas de Campo Grande estão com diversas opções para este fim de semana.

A primeira opção é o filme A Freira 2, que é a continuação da história do primeiro filme, dos mesmos criadores de Invocação do Mal. O filme conta a história de uma freira que se suicidou em um convento da Romênia, e logo depois, o lugar passa a manifestar uma energia maligna. Um padre e uma freira são enviados ao local para investigar e fazer a purificação do lugar, entretanto, eles descobrem que coisas piores e um mal muito maior está ali. Nessa sequência, a irmã Irene volta à cena novamente após um padre ser assassinado. E mais uma vez a freira tem que lutar contra o seu maior inimigo para trazer a paz a cidade.

Para quem acompanhou a sequência, a próxima opção é Jogos Mortais X. Neste novo longa, o assassino Jigsaw após passar um longo período doente viaja até o México para participar de um projeto experimental de cura para uma doença que está lhe acometendo. Entretanto, ao chegar lá, ele descobre que tudo não passa de um golpe para arrancar dinheiro das pessoas. Movido pelo ódio e já experiente na arte da vingança, Jigsaw cria diversas armadilhas para acabar com os trambiqueiros da forma mais sádica possível.

Outra opção de arrepiar lançada recentemente é O Exorcista, que é uma sequência do filme de 1973. Após duas crianças se perderem numa floresta e voltarem três dias sem memória, Victor, o pai de uma das crianças, tem que tomar atitudes extremas ao perceber que sua filha está apresentando comportamentos anormais. Para livrar sua filha do mal, Victor vai atrás da única pessoa viva que já presenciou algo parecido.

Por fim, um filme em cartaz que também faz parte de uma longa sequência é Halloween, que conta a história de Michael Myers que se tornou um assassino silencioso e impiedoso. Myers é um stalker que observa bem a rotina de suas vítimas antes de atacá-las.



