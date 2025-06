Sexta-feira 13: Gatos pretos ainda enfrentam preconceito e violência

A superstição que envolve a sexta-feira 13 ainda representa um perigo real para os gatos pretos. Embora sejam animais como quaisquer outros, esses felinos continuam sendo alvo de preconceito, medo e violência, alimentados por crenças antigas que os associam ao azar e à feitiçaria.

Segundo a presidente da ONG AmiCat’s, Ana Cristina Camargo, o problema ainda é bastante frequente, inclusive em Campo Grande.

“Temos muitos casos de maus-tratos, não só por maldade direta como chutar, bater, colocar fogo, descartar em saco ou jogar no córrego, mas também por falta de educação sobre o cuidado com os animais”, explicou.

Ela ressaltou que muitos tutores não compreendem o que de fato caracteriza maus-tratos, o que torna a educação essencial para garantir o bem-estar animal.

“É fundamental que as pessoas sejam orientadas sobre o que realmente é o bem-estar animal. Só assim vamos conseguir reduzir os maus-tratos e o preconceito que ainda existe”, disse Ana Cristina.

Rituais e cautela nas adoções

O alerta fica ainda mais urgente em datas como a sexta-feira 13 ou o Halloween, quando ONGs de proteção animal relatam aumento nos casos de violência contra gatos pretos. Há registros até de pessoas que tentam adotar esses animais apenas para usá-los em rituais.

Ana Cristina afirmou que, nessas datas, a recomendação é clara: “Hoje é um dia em que a gente toma muito cuidado e pede para evitar a doação de gatos pretos. Mas não só gatos pretos, há rituais envolvendo gatos totalmente brancos, com heterocromia (olhos de cores diferentes), ou até amarelos. Os pretos são os principais alvos, mas não os únicos”.

A origem do mito

A ligação entre o gato preto e o azar remonta à Idade Média. Com a expansão do Cristianismo na Europa, práticas religiosas pagãs passaram a ser demonizadas pela Igreja. Nesse contexto, os gatos pretos foram associados ao ocultismo, especialmente pela ligação simbólica com as chamadas “bruxas”.

O mito ganhou força após o papa Gregório IX, em 1233, declarar que os tutores desses animais seriam hereges, o que deu início a uma perseguição em massa aos felinos.

Mesmo com o avanço da ciência, a imagem negativa foi reforçada por séculos de folclore e cultura pop, como filmes de terror e o Halloween.

O resultado é sentido até hoje. Muitos gatos pretos têm menor chance de adoção e maior risco de abandono. Abrigos relatam que esses felinos passam anos à espera de uma família.

Como proteger os gatos pretos

Evite doações em datas como sexta-feira 13 e Halloween;

Mantenha os animais seguros em casa, com janelas teladas e portas fechadas;

Se possível, ofereça abrigo temporário a gatos abandonados;

Denuncie atitudes suspeitas ou maus-tratos às autoridades ou ONGs de proteção animal.

